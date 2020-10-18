إذا كنت مصاب كورونا .. مادة هلامية بيضاء تضعك في دائرة الخطر

تختلف درجة الإصابة بفيروس كورونا من شخص لأخر، فقد يترنح الفيروس ما بين ضعيف ومتوسط وشديد، فإذا كنت مصابًا بالعدوى بالفيروس بالفعل فقد تكون عرضة لخطر حدوث مضاعفات خطيرة إذا ظهرت عليك بقع من الهلام في الرئتين.





فقد وجدت هذه المادة الشبيهة بالهلام في رئة مرضى فيروس كورونا ، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض المرضى يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس ، وفقًا لعلماء في جامعة أوميا بالسويد.





في البداية حدد الأطباء هذا الهلام على أنه بقع بيضاء عندما أجروا فحوصات الرئة على المرضى ذوي الحالات الحرجة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





من المعروف الآن أن هذه البقع من الهلام ناتجة إلى حد كبير عن مادة تعرف باسم الهيالورونان، بينما توجد مادة الهيالورونان عادة في الجسم ، فإنه يمكن أن يرتبط بجرعات كبيرة من الماء لتكوين مادة هلامية.





وحذروا من أن مادة الهلام تثير رئة مرضى كوفيد ، مما يقلل من كمية الأكسجين التي يمكنهم التنفس بها، فيما قال الباحثون: "عند إجراء فحوصات الرئة على المرضى المصابين بأمراض خطيرة بعدوى COVID-19 ، تمكن الأطباء من رؤية بقع بيضاء."





بالإضافة إلى ذلك ، أظهر تشريح جثث بعض مرضى كوفيد -19 المتوفين أن الرئتين كانتا ممتلئتين بهلام سائل صافٍ ، تشبه إلى حد كبير رئتي شخص غرق.





لم يكن معروفًا من قبل من أين نشأ هذا الهلام، ولكن هناك بالفعل علاجات متاحة بسهولة لإبطاء إنتاج الهيالورونان، ويفتح ذلك الباب أمام عدد من العلاجات الجديدة لمرضى فيروس كورونا ، مما قد يقلل من مخاطر الوفاة من العدوى.





قد يعاني المرضى الذين يعانون من هذا الهلام في رئتيهم من التنفس ، وقد يكون مؤشرًا على وجود عدوى خطيرة.



