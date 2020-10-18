التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور

وصل وفد أمريكي إسرائيلي مشترك إلى البحرين اليوم الأحد، حيث سيوقع مسؤولون عددًا من الاتفاقيات الثنائية بعد إعلان الشهر الماضي تطبيع العلاقات.





وقاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مائير بن شبات، الوفد الذي غادر مطار بن جوريون في تل أبيب، صباح الأحد.





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وقال بن شبات قبل المغادرة، إن الزيارة "ستترجم الخطط إلى إجراءات واتفاقيات ملموسة" من خلال توقيع مجموعة من الصفقات تشمل التمويل والاستثمار والتجارة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والزراعة.





وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الزيارة تمثل إقامة رسمية لعلاقات دبلوماسية بين البلدين، ومن المتوقع أن يوقع الجانبان على بيان مشترك يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وكان في استقبال الوفد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الذي دعا إلى "سلام حقيقي ودائم يصون حقوق شعوب الشرق الأوسط".

وقال منوتشين، رئيس الوفد الأمريكي، الذي ضم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة قريبًا من إعلان المزيد من الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية.

وفي غضون ذلك، قال بن شبات في مراسم التحية إن "إسرائيل لديها يد ممدودة من أجل سلام حقيقي، ونتطلع إلى استضافتكم أيضا".





وحذت البحرين حذو الإمارات العربية المتحدة في موافقتها الشهر الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الاتفاق، الذي أشرف عليه الرئيس دونالد ترامب، يعد بمثابة ازدهار للسياسة الخارجية لإدارته قبل محاولة إعادة انتخابه الشهر المقبل.

وهاجمت فلسطين الخطوة ووصفتها بأنها خيانة وتقويض للموقف العربي من أن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يأتي فقط بعد أن يحقق الفلسطينيون دولتهم المستقلة.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة والبحرين ثالث ورابع دولتين عربيتين فقط توافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، بعد اتفاق السلام الإسرائيلي عام 1979 مع مصر واتفاق 1994 مع الأردن.

كما تحدثت جماعات المجتمع المدني البحرينية وشخصيات المعارضة، التي استهدفت بالفعل في حملة دامت سنوات ضد المعارضة ، ضد التطبيع مع إسرائيل.

وكجزء من صفقة تطبيع العلاقات، ستنشئ دولتا الخليج العربي وإسرائيل في النهاية سفارات وتتبادل السفراء.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن من المتوقع افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين في الأشهر المقبلة.

وعلى غرار الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تفتح البحرين سفارتها في وقت ما في مدينة تل أبيب، حيث توجد معظم السفارات الأجنبية بسبب وضع القدس المتنازع عليه.

ووافقت إسرائيل أيضا على تعليق خطط الضم في الضفة الغربية المحتلة مقابل العلاقات الإماراتية لكنها وسعت النشاط الاستيطاني منذ الإعلان عن الصفقة.





أجرى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون محادثات عديدة منذ أن أعلنوا عن نيتهم ​​إقامة علاقات كاملة.

ومع ذلك، يُنظر إلى اجتماعات يوم الأحد وجهًا لوجه على أنها خطوة أخرى نحو التطبيع.

وحطت رحلة الطيران الاسرائيلي في مطار البحرين الدولي بعد ظهر يوم الأحد، ولم تبث القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة في المملكة البث على الهواء مباشرة ، ولم تعلن وكالة الأنباء الرسمية التي تديرها الدولة عن الوجود الإسرائيلي، بينما نشرت وكالة الأنباء البحرينية وقت لاحق صورًا لوصولهم، معترفةً بوجود مسؤولين إسرائيليين هناك لتوقيع وثائق إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مناطق التعاون المشترك.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لدى وصول الوفد "الاتفاق يمثل خطوة تاريخية .. لتحقيق الأمن والسلام وازدهار المنطقة".

وقال رئيس الوفد الإسرائيلي يوم السبت باللغة العربية إنه "يوم عظيم"، مضيفًا أن هذه العلاقات "ستفيد الطرفين على الأرجح".

وقبل الإقلاع ، قال إن الهدف هو "ترجمة إعلان السلام الذي تم توقيعه في حديقة البيت الأبيض إلى خطط عملية واتفاقيات ملموسة".

وقال يوم السبت، إن الزيارة ستركز على "التمويل والاستثمارات والتجارة والاقتصاد والسياحة والطيران والاتصالات والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة وقضايا أخرى".

وقالت إسرائيل إنها تتوقع توقيع ست إلى ثماني مذكرات تفاهم مع البحرين.

ومن المرجح أيضًا أن يبرز التعاون الأمني ​​بشكل بارز في العلاقات الثنائية ، حيث قام رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين بزيارة المنامة في وقت سابق من هذا الشهر للقاء ضباط الأمن البحرينيين.

