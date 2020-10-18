البحرين: السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية تعكس حكمة الملك

أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني أن تفعيل السلام بين المملكة وإسرائيل يمثل خطوة تاريخية مهمة تعكس حكمة العاهل البحريني، مشددًا على أهمية تعزيز السلام في المنطقة.









وقال الزياني خلال استقبال وفد إسرائيلي-أمريكي في مطار البحرين إنه من المهم تعزيز التعايش والتسامح في المنطقة بين مختلف الديانات والثقافات، بما يحقق الخير لشعوب المنطقة.









وأشار خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى أهمية أن تحقق المباحثات ما فيه مصلحة من المنطقة.









وشدد الزياني على أن السلام يأتي تعزيزا لأمن المنطقة، عبر تطوير الحوار وما يحقق المستقبل للأجيال القادمة، معتبرا ان هذه الزيارة تشكل محطة تاريخية في المنطقة.









وتابع الوزير البحريني "أود ان أعبر عن خالص تقديري للإدارة الامريكية التي دفعت باتجاه تحقيق هذه الخطوة التاريخيية وكذلك القيادة الاسرائيلية، من اجل الوصول الى هذه الرؤية المستقبلية".









بدوره، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن تحقق السلام يشكل خطوة تاريخية مثمنًا الدور الكبير للقيادة البحرينية في تحقيق امن واستقرار المنطقة وما يخدم شعوبها.







