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اقتصاد

افتتاح المرحلة الأولى بمشروع إنشاء المزرعة النموذجية بمدينة طور سيناء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:03 م
افتتاح المرحلة الأولى
افتتاح المرحلة الأولى بمشروع إنشاء المزرعة النموذجية
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آمنة عبدالعظيم
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الأولى بمشروع إنشاء المزرعة النموذجية "مركز 30 يونيو" بمدينة طور سيناء، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وقال وزير الإسكان: يتكون المشروع من (2 صوبة مالتي سبان "زراعة"، الصوبة الواحدة على مساحة فدان مزروعة فلفل رومي، وتنتج من 10 : 12 طن خضروات في العروة الواحدة، بجانب توريد وزراعة 4000 نخلة برحي على مساحة 29 فدانًا، و4 آبار بطاقة 50 م3/ساعة للبئر الواحدة.

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وأيضا أحواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي، و8 أحواض + حوض خدمة، ويبلغ متوسط الإنتاج للحوض 8 أطنان / الدورة، وحوض تجميع مياه "خدمة" بمساحة 3000 م2، ومبان خدمية "غرفة أمن + مبني إداري + غرفة كهرباء").

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