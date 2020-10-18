حنة ورد يفوز بجائزة الجمهور من مهرجان كورك الدولي بأيرلندا

حصد فيلم "حنة ورد" على جائزة الجمهور من مهرجان كورك الدولي بايرلندا ضمن رحلته الطويلة فى المهرجانات العالمية.





العرض العالمي الأول للفيلم شهده مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي بفرنسا، وحصل علي الجايزة الأولي من مهرجان رود أيلاند في دورته الـ24، وهو المهرجان المؤهل لجوائز لأوسكار والبافتا.









وحاز الفيلم على تنويه من لجنة تحكيم مهرجان أكبانك بتركيا، وتنويه لجنة تحكيم مهرجان درمانيليا في الفلبين، وجائزة لجنة تحكيم الخاصة من مهرجان بالم سبرنجز في أميركا، وجائزة تصميم فني من مهرجان دالاس للسينما الافريقية في أميركا.



