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فن

حنة ورد يفوز بجائزة الجمهور من مهرجان كورك الدولي بأيرلندا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حصد فيلم "حنة ورد" على جائزة الجمهور من مهرجان كورك الدولي بايرلندا ضمن رحلته الطويلة فى المهرجانات العالمية.

العرض العالمي الأول للفيلم شهده مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي بفرنسا، وحصل علي الجايزة الأولي من مهرجان رود أيلاند في دورته الـ24، وهو المهرجان المؤهل لجوائز لأوسكار والبافتا.


وحاز الفيلم على تنويه من لجنة تحكيم مهرجان أكبانك بتركيا، وتنويه لجنة تحكيم مهرجان درمانيليا في الفلبين، وجائزة لجنة تحكيم الخاصة من مهرجان بالم سبرنجز في أميركا، وجائزة تصميم فني من مهرجان دالاس للسينما الافريقية في أميركا.

كما شارك الفيلم في مهرجانات: بالم سبرنجز الدولي في امريكا، بوسان الدولي بكوريا الجنوبية، كييف الدولي في اوكرانيا، بالباو الدولي في اسبانيا، نيو دلهي الدولي في الهند، لو جوارمبا الدولي في ايطاليا، سان انتونينو الدولي في امريكا، كازان الدولي في روسيا، سيردينا الدولي في ايطاليا، تولوز للسينما الافريقية في فرنسا، سانت بيير الدولي بفرنسا.
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