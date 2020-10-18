أصدقائي الآباء.. يسرا فى إطلالة مع السقا وزوجته وليلى علوي ولميس الحديدي.. شاهد

شاركت النجمة يسرا جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت يسرا بصحبة النجم احمد السقا وزوجته والإعلامية لميس الحديدي والماكير محمد الصغير والنجمة ليلي علوي وعلقت "ليلة جميلة مع اصدقائي الاحباء"و

وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث اشاد الجمهور به وقت عرضه، كما اثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد انور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.





