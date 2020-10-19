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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يدعو لتعامل "أكثر حسما" مع مشكلات الديون

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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قسم الاقتصاد
دعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا يمكن تحملها في بعض البلدان، وحثت الدائنين والمدينين على بدء عمليات إعادة الهيكلة عاجلا وليس آجلا.

وقالت جورجيفا، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع صانعي سياسات سابقين وأكاديميين، إن تمديد تجميد المدفوعات الرسمية الثنائية لمدة ستة أشهر الذي اتفقت عليه دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي سيكون أمرا مساعدا، لكنها أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشكل أسرع.

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وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي "نحن نكسب بعض الوقت، لكن علينا مواجهة الحقيقة وهي ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الحاسمة مستقبلا".

ودعت جورجيفا خلال كلمتها الدائنين والمدينين إلى البدء فورا في إعادة هيكلة ديون البلدان التي وصلت ديونها إلى مستويات يصعب سدادها.
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