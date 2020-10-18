وزير التعليم العالي يكشف عدد أيام حضور الطلاب بـ الجامعات .. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم حاليا يتعايش مع فيروس كورونا في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن العام الماضي لم يشهد أحد فى الجامعات الراحة نهائيا بسبب الظروف التى كنا نمر بها.









وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره الخاص فى برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا بدأنا وضع ضوابط التعليم الهجين منذ العام الماضي وهو المزيد من التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد أو استخدام المنصات الالكترونية وتكنولوجيا الانترنت.









وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أننا وضعنا إطارا عاما بمعني أن الكليات النظرية والعلوم الانسانية والاجتماعية التى لا يوجد لديها تدريبات تطبيقات بنسبة كبيرة فيمكن ان يكون تواجدهم بنسبة 3 أو 4 أيام فى الاسبوع داخل الجامعة.









وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن التعليم الهجين يستهدف المزج بين التعليم داخل الحرم الجامعي والدراسة عن بعد، مضيفا أن الكليات العملية تحتاج الى التواجد داخل الحرم الجامعي بسبب انهم يحتاجون الى عيادات وورش خلال الدراسة.









وأشار إلى أن لدينا وظيفتين حاليا تعليمية وعلاجية متمثلة فى المستشفيات الجامعية، موضحا أن المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجه الثانية لفيروس كورونا، منوها بأنه لدينا كوادر طبية مدربة على اعلي مستوي فى المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع اي حالة مشتبه إصابتها بكورونا.