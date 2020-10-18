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الأرصاد: سقوط أمطار بغزارة قد تصل إلى السيول بهذه المناطق ..فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:07 م
الأمطار
الأمطار
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قسم التوك شو
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد، إن هيئة الأرصاد الجوية هي التي حذرت المواطنين بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح محمود شاهين، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة عدم الاستقرار منذ 4 أيام، ونوهت بذلك عبر غرفة العمليات بمجلس الوزراء التي أفادت بأن هذه الموجة ستبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي الأحد، مضيفًا أن هذه الحالة هي أول حالات فصل الخريف من عدم الاستقرار التي ستشهد أمطارًا غزيرة.

وأضاف محمود شاهين، أن هذه الموجة ستكون على السواحل الشمالية الغربية في مناطق السلوم ومطروح والضبعة والإسكندرية، وستبدأ متوسطة يوم الثلاثاء وتزداد تدريجيًا بغزارة من الأربعاء حتى الأحد، مشيرًا إلى أنها ستكون بشكل شامل على كل السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء في نهاية الفترة أي أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأشار محمود شاهين، إلى أن احتمال سقوط الأمطار على القاهرة خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء والأربعاء وتزداد في نهاية الأسبوع، منوهًا بأن هذا البيان احترازي إلى كافة الجهات المعنية حتى تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت محمود شاهين، إلى أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الحادة والسريعة و وارد أن الحالة تتغير في الأيام القادمة لذلك يجب متابعة النشرة الجوية خلال هذه الفترة لتحديد نوعية الملابس، موضحًا أنه يتم الإبلاغ بشكل يومي عن  درجات الحرارة وأحدث التغيرات في حالة الجو والتواصل مع  المواطنين عبر صفحة الهيئة الرسمي على فيس بوك  او موقعها الإلكتروني على ويب.

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