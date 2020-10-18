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أخبار العالم

نهيان بن مبارك يفتتح منتدى الإمارات وطن التسامح والسلام.. غدا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:07 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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ميس رضا
يفتتح  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، صباح يوم غد "الاثنين"، منتدى التسامح الرابع 2020 الذي تنظمه دار زايد للثقافة الإسلامية "عن بعد" تحت شعار "الإمارات وطن التسامح والسلام" حيث يلقي  الكلمة الرئيسية للمنتدى الذي يشارك فيه نخبة من أبرز الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام.


ويناقش المنتدى - الذي تحت رعاية  وزير التسامح والتعايش - عدة محاور تتضمن،  أبعاد التسامح والتعايش السلمي الفكرية والفلسفية: الحق الإنساني والاختلاف الإيجابي، والمحور الثاني يتعلق بأسس بناء جسور الثقة والسلام والعيش المشترك، في حين يناقش المحور الثالث حوار التعايش ودور الشباب في صناعة السلام وتعزيز ثقافة التسامح، والمحور الرابع يتعلق بعصر الفضاءات المفتوحة ودور الإعلام في تماسك وحدة النسيج الوطني وصناعة السلم المحلي والعالمي، أما المحور الأخير فيسلط الضوء على التسـامح والتعايش والسـلام في الإمارات.


جدير بالذكر أن التسامح هو امتداد لمنظومة القيم الإماراتية الأصيلة والمستمدة من وسطية الدين الإسلامي الذي جعل التسامح واحترام التعددية والاختلاف أصل من أصوله، وكذلك مسيرة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي جسد معاني التسامح في كل أقواله وأفعاله، وهو ما سار على خطاه كافة أبناء الدولة في مختلف أماكنهم، وفئاتهم العمرية، الأمر الذي جعل التسامح أحد أهم مميزات أبناء دولتنا الحبيبة.

كما يهدف المنتدى إلى تقديم النموذج والتجربة الإماراتية الناجحة للعالم، الذي هو في أشد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتسامح والتعايش، خصوصًا في ظل جائحة / كوفيد - 19 / التي غيرت العديد من المفاهيم والنظرة للعلاقات الإنسانية بين بني البشر، وازدادت أهمية العودة للقيم الإنسانية من تسامح وتعايش.

وقد سبق لدار زايد للثقافة الإسلامية أن نظمت ثلاث نسخ من هذا المنتدى في السنوات الأربع الماضية، امتازت بمشاركة نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في هذا المجال، وشهدت قبولا متزايدا للمشاركة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية شبابية في عام 2018.
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