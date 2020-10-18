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نادية مبروك: تمثيل الإعلام المصري في مجلس الشيوخ تكريم للإعلام والمرأة .. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 م
نادية مبروك
نادية مبروك
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إبراهيم القادري
قالت نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ ، إن تمثيل الإعلام المصري في هيئة مكتب مجلس الشيوخ تكريم للإعلام والمرأة المصرية وهذا بناء علي القامات الإعلامية المتواجدة في مجلس الشيوخ الحالي .

وأضافت مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن المرأة المصرية تعيش ازي عصورها منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة كما أن الرئيس دائما يراهن على عطاء المرأة وتواجدها في كل قضايا الوطن.


وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضو من أصل 300 عضو يضمهم المجلس، وذلك وفقًا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

ويعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته، اليوم الأحد، 18 أكتوبر، إعمالا لدعوة رئيس الجمهورية، 

وتسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ،وفقًا  لنص المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
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