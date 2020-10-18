نادية مبروك: تمثيل الإعلام المصري في مجلس الشيوخ تكريم للإعلام والمرأة .. فيديو

قالت نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ ، إن تمثيل الإعلام المصري في هيئة مكتب مجلس الشيوخ تكريم للإعلام والمرأة المصرية وهذا بناء علي القامات الإعلامية المتواجدة في مجلس الشيوخ الحالي .





وأضافت مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي تن ، أن المرأة المصرية تعيش ازي عصورها منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة كما أن الرئيس دائما يراهن على عطاء المرأة وتواجدها في كل قضايا الوطن. قناةالمرأةفي









وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضو من أصل 300 عضو يضمهم المجلس، وذلك وفقًا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.





ويعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته، اليوم الأحد، 18 أكتوبر، إعمالا لدعوة رئيس الجمهورية،



