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فن

ارتداء الزي له إحساس خاص .. أحمد فلوكس: التدريبات العسكرية مع الجنود سر نجاح الممر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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آيه عاطف
كشف الفنان أحمد فلوكس عن بعض الكواليس التي صاحبت تصوير فيلم "الممر"، وساهمت بقدر كبير في النجاح الساحق الذي حققه هذا العمل، ومنها تعليمات المخرج شريف عرفة بضرورة مشاركة أبطال الفيلم في التدريبات مع الجنود، مشيرا إلى أن ارتداء الملابس العسكرية له احساس خاص لا يمكن وصفه.

جاء ذلك أثناء المداخلة الهاتفية للفنان أحمد فلوكس في حلقة اليوم الأحد من برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن.

ومن جانبها أكدت الفنانة مادلين طبر  انها أعجبت كثيرا بأداء فلوكس في الفيلم، حتى أنها بكت أكثر من مرة أثناء مشاهدتها للعمل، وقال فلوكس ان مثل هذه الأعمال تساهم بشكل كبير في تعريف الأجيال الجديدة بحجم البطولات التي بذلها الجندي المصري من أجل بلده.

وقدم الثنائي "مادلين وفلوكس" العزاء في رحيل الفنان القدير محمود ياسين، وعلقت مادلين قائلة : إنها تشعر بأن الرصاصة انتقلت من يد  الراحل محمود ياسين لتذهب إلى فلوكس، في إشارة إلى أن الفن عبارة عن تسليم جيل لجيل آخر. 

وعن أخباره الجديدة قال فلوكس أنه تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم جديد ، بالإضافة إلى دخوله عالم الإنتاج من خلال مسلسل "سفينة نوح" تأليف حسام موسى وإخراج حسام الجوهري.

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