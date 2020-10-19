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جمال لا يقاوم.. البحيرة المسحورة بوادي الحيتان في الفيوم تجذب الأنظار.. ورمالها أفضل مكان للتزحلق

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة
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لفيوم - نبيل أبو السعود
- البحيرة المسحورة بوادي الحيتان في الفيوم
- الرمال الذهبية الناعمة تحيطها والكثبان الرملية للتزحلق


تقع البحيرة المسحورة وسط الصحراء بمنطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وتحيطها الرمال الذهبية الناعمة من كل جانب، وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية الرائعة فى مصر.

والبحيرة تتوسط محمية وادى الريان، وتقع شمال محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترًا من القاهرة، وهي منطقة ذات طبيعة ساحرة .

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وتصل المياه إلى البحيرة المسحورة من تحت حبيبات الرمال، حيث تتمتع برمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام.


 يقول طارق أبو رحيل خبير السياحة فى الفيوم، "البحيرة المسحورة تقع بمحمية وادى الريان أفضل موقع للتزحلق على الكثبان الرملية على مستوى العالم لأن رمالها ناعمة وعميقة، البحيرة تتوسط محمية وادى الريان وتصل إليها المياه من تحت حبيبات الرمال".


ويمكن أن تتم ممارسة العديد من الأنشطة هناك مثل التزحلق على الرمال والسباحة وركوب سيارات الدفع الرباعى وتسلق الجبال والتحليق بالمظلة البراشوت، وسبق وأن أقيمت فيها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال.

 

 يطالب أحمد سعد، مهندس زراعى، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، باستغلال البحيرة المسحورة فى إقامة العديد من المهرجانات الدولية والرياضية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، نظرا لأن البحيرة بها سحر الطبيعة الرائعة من مناظر طبيعية ليس لها مثيل فى العالم ، ولتنشيط الساحة الخارجية والداخلية بين دول العالم .

 

وتقول أمنية صميدة سيدة أعمال إن البحيرة تقع بين الجبال والكثبان الرملية المرتفعة التى تحيطها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيس المكون لها لذا سميت بالسحرية،  وشهدت السنوات السابقة أقامة العديد من البطولات الدولية للتزحلق على الرمال والرياضيات الصحراوية والبيئية  و تم إقامة فاعليات البطولة الدولية بمشاركة العديد من الدول العربية والاوربية لأن البحيرة المسحورة تتمتع نظرا لما تتمتع به البحيرة المسحورة رمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام بسبب لونها الذي يتغير خلال النهار بحسب درجة ضوء الشمس، بالإضافة إلى موقعها وسط المنحدرات الصحراوية والكثبان الرملية، الذي يعطيها أجواء السحروالجمال الرائع وسط الصحراء .


وسبق وأن تم إقامة العديد من المهرجانات هناك، كان آخرها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال، ومهرجان الرياضات الصحراوية   بمشاركة 9 دول عربية وأوروبية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمكسيك، وتشيلي، والإمارات العربية المتحدة، و السعودية، والأردن، ومصر.

 

وعلي الرغم من أن هذه البقعة الساحرة والكنز الأكثر جمالًا على أرض محافظة الفيوم ، إلا أن كثيرين من أبناء المحافظة لايعرفون عنها شيئًا، والبعض الآخر ممن يعرفون معلومات عن البحيرة وموقعها لم يذهبوا لزيارتها نهائيًا.


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