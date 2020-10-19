برلمانية توضح جهود الدولة فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم تمثيل مُشرِف في البرلمان، و قد قامت النائبة د. هبه هجرس بطرح مشاريع قوانين وتفعيل لبعض المشاكل داخل البرلمان لحقوقهم ، وهذا بدورهِ يدل علي اهتمام فخامة الرئيس بكل فئات الشعب خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة .





وأشارت النائبة غادة عجمي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أن تفعيل هذه المبادرات لها الأثر الإيجابي علي المجتمع وعلي هذه الفئة التي اعتبرها كانت مُهمَشة في السنوات الماضية واهتمام فخامة الرئيس بوجودهم وقدراتهم وتفعيلها لتمثيلهم في المدارس والجامعات و كافة الأشغال بمختلف أنواعها.





كما أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن شعورها بالتقدُم الملموس بما يتناسب مع حقوق ذوي الإحتياجات في الأيام القادمة.





جاء ذلك بعد أن شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض توضيحي لأبرز فعاليات الملتقى، ومشاركة "اولادنا" لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات معرض "تراثنا".













ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود الكبيرة لإنجاح الملتقى وخروجه بهذه الصورة الحضارية وصولا إلى الدورة الرابعة التي تنطلق فعالياتها اليوم، بمشاركة العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياحات الخاصة حول العالم، في شتى المجالات والمواهب الإبداعية.









وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن مشاركة أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب، مؤكدة أن وزارة الهجرة ساهمت بمشاركات أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة وأعمالهم الفنية المبدعة في الدورات السابقة من ملتقيات أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.













وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى عام 2017؛ إيمانا بأن كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها، مؤكدة أن مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة نرى دولة تخصص عاما للاحتفاء بذوي القدرات الخاصة.













ومن ناحيتها، أوضحت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة "أولادنا" أن الملتقى يعد مصدرا لنشر روح التفاؤل في المجتمع، ويدعم فئة ذوي الاختياجات الخاصة، بكل إبداعاتهم ومواهبهم في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، بالإضافة إلى استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.









تضمن الملتقى-الذي نظمته مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة- مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات، منذ انطلاقه حتى الآن.