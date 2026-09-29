نيبال: تعليق البحث عن 12 مفقودا جرفهم انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

أعلنت السلطات في نيبال، اليوم /الثلاثاء/، تعليق عمليات البحث عن 12 شخصا فقدوا قبل يومين إثر انهيار جليدي بجبال الهيمالايا، وذلك بسبب سوء وخطورة أحوال الطقس.

وقال رئيس فريق الإنقاذ - بحسب ما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه "تم تعليق أعمال البحث بسبب سوء وخطورة الطقس.. وآمال العثور على المفقودين أحياء ضئيلة، وبالنظر إلى وضع الجثث التي تم انتشالها، يستحيل أن ينجو الباقون لأن حجم الانهيار الثلجي هائل، لكن يمكن استئناف البحث عندما يذوب الثلج قليلا".

ووقع الانهيار الجليدي، أول أمس /الأحد/، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص تم انتشال جثامينهم خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما جرف الانهيار مخيما للعاملين بالتسلق، والمفقودين هم من العمال النباليين وكانوا يعدون من أجل إطلاق رحلات استكشافية جديدة لقمة جبل "هيملونج" قرب الحدود مع الصين.

يذكر أن أحد أسوأ كوارث تسلق الجبال في نيبال خلال السنوات الأخيرة وقعت في عام 2014، حين أودى انهيار ثلجي بحياة 16 شخصا على جبل إيفرست.. وفي عام 2015، حين تسبب زلزال في مقتل 18 شخصا على الجبل نفسه.. وتعتمد نيبال بشكل كبير على سياحة تسلق الجبال ورحلات المشي الجبلي، وتضم 8 من أعلى 14 قمة جبلية في العالم.