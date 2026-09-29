الملتقى الثاني للقيادات الشابة يكرم اليماحي بوسام رواد العمل العربي

كرَّم الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، المنعقد تحت شعار "أجيال تحفظ وحدة الأمة"، والذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت رعاية جامعة الدول العربية، محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمنحه وسام "رواد العمل العربي المشترك".

ويأتي تكريم محمد بن أحمد اليماحي تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور البرلمان العربي في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالح الشعب العربي، فضلًا عن جهوده في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتوسيع نطاق التواصل والتنسيق البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز حضورها في المحافل البرلمانية الدولية.

وأعرب محمد بن أحمد اليماحي عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن دعم العمل العربي المشترك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز التواصل بين المؤسسات العربية، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والعمل المشترك.