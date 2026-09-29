ماكرون: إبرام نحو عشرة اتفاقيات وإعلانات بين فرنسا وإسبانيا في عدة مجالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم إبرام نحو عشرة اتفاقيات وإعلانات بين فرنسا وإسبانيا في عدد من المجالات من بينها التحول الرقمي، ودعم السياسة الزراعية المشتركة، وصيد الأسماك، ومكافحة المعلومات المضللة والصناعة.

وقال ماكرون، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" لدى وصوله إلى مدريد اليوم الثلاثاء في مستهل زيارة دولة إلى إسبانيا، "إنه يتوجه إلى إسبانيا بهدف تحقيق إنجازات ملموسة للبلدين، وتعزيز السيادة الأوروبية وأجندة التنافسية الأوروبية".

وأضاف "أن الزيارة تهدف كذلك إلى الاستثمار في المستقبل من خلال العمل من أجل ميزانية أوروبية تتناسب مع حجم التحديات، وتتمتع بموارد ذاتية جديدة، إلى جانب ضمان توجيه المدخرات الأوروبية نحو الاستثمار داخل أوروبا".

وأوضح أن فرنسا وإسبانيا تسعيان إلى حماية الديمقراطيات والأطفال من الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم القطاع الرقمي، ودعم الشركات وفرص العمل، وتعزيز التعاون في مجالات الفضاء والطيران والدفاع.

وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك لتحسين الربط بين أقاليم البلدين ولاسيما من خلال وسائل النقل ومصادر الطاقة منخفضة الكربون.

وتابع ماكرون "أن فرنسا وإسبانيا لا تفصل بينهما جبال البرينيه، بل تمثل هذه الجبال (صلة وصل) بين البلدين"، داعيًا إلى تحويل القرب الجغرافي بينهما إلى قوة، والتعاون المشترك إلى قوة دفع نحو بناء أوروبا أكثر قوة وسيادة وتضامنًا.