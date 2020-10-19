AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فعال ومجرب.. أسرع رجيم لنسف الكرش

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
الوصول إلى الوزن المطلوب أمر سهل يمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش

من خلال اتباع الرجيم الغذائي التالي في 14 يوم، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.


الإفطار 8 صباحًا..

بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء

3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء ..

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى 10 أيام أسرع رجيم لنسف الكرش والتخلص من دهون البطن العنيدة

مجربة ومضمونة.. حيل ومشروب خارق لنسف الكرش وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

تخلصى من الكرش نهائيا بهذه الحيلة فى 7 أيام

بـ ريجيم مجرب.. تخلصى من كابوس الكرش

البدناء أكثر عرضة لـ كورونا.. حيل ومشروب مجرب لتحويل جسمك لـ ماكينة حرق دهون

لهذه الأسباب توقفى عن تناول طعامك بعد الـ6 مساءً.. وريجيم ومشروب سريع لحرق الدهون

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

باتشيكو يكشف كواليس فوز الزمالك على الرجاء في عقر داره

عودة الزعامة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك أمام الرجاء المغربي

بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل بسبب قصته مع إمام مسجد البوصيري

كيفية تثبيت المصابيح الخلفية والأمامية في السيارة

5 أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هواتف أيفون 12

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

الضربة القاضية.. شاهد لحظة سقوط مصارع شهير قتيلا على أرض الحلبة| فيديو