فعال ومجرب.. أسرع رجيم لنسف الكرش

الوصول إلى الوزن المطلوب أمر سهل يمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش
من خلال اتباع الرجيم الغذائي التالي في 14 يوم، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
الإفطار 8 صباحًا..
بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغذاء
3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء ..
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم