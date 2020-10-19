شاهد.. أول صور للشاب الشيشاني قاتل المدرس المسيء للنبي محمد





كانت القوات الفرنسية قامت بتصفية الشاب ويدعى «عبدالله أنزوروف» وعمره 18 عامًا، وقد انتقل إلى باريس من موسكو مع عائلته التي طلبت اللجوء في 2008 وحصلت عليه بعد 3 أعوام.

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وأثارت قضية قتل الشاب الشيشاني للمدرس الذي عرض صور مسيئة للنبي محمد داخل الفصل جدلًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، واندلعت على إثرها المظاهرات في فرنسا.





نشرت الصورة من البداية صحيفة كومباس الأندونسية وتداولتها الصحف العالمية ومواقع التواصل، وتعود أصول عبدالله إلى موسكو لأبوين من مدينة "غروزني" بالشيشان





وقالت الصحيفة إن المراهق الذي قتل المدرس صامويل باتي البالغ من العمر 47 سنة عمل سابقا في حراسة برج إيفل، كما قام بأعمال بناء في فرنسا.