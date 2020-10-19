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منوعات

شاهد.. أول صور للشاب الشيشاني قاتل المدرس المسيء للنبي محمد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
الشيشاني
الشيشاني
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عزة عاطف
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب الشيشاني الذي قام بقطع رأس مدرس فرنسي بعد عرضه صور مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل الفصل.

كانت القوات الفرنسية قامت بتصفية الشاب ويدعى «عبدالله أنزوروف» وعمره 18 عامًا، وقد انتقل إلى باريس من موسكو مع عائلته التي طلبت اللجوء في 2008 وحصلت عليه بعد 3 أعوام.
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وأثارت قضية قتل الشاب الشيشاني للمدرس الذي عرض صور مسيئة للنبي محمد داخل الفصل جدلًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، واندلعت على إثرها المظاهرات في فرنسا.

نشرت الصورة من البداية صحيفة كومباس الأندونسية وتداولتها الصحف العالمية ومواقع التواصل، وتعود أصول عبدالله إلى موسكو لأبوين من مدينة "غروزني" بالشيشان.

وقالت الصحيفة إن المراهق الذي قتل المدرس صامويل باتي البالغ من العمر 47 سنة عمل سابقا في حراسة برج إيفل، كما قام بأعمال بناء في فرنسا.
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