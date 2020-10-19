مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين 19 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد أهم مباريات اليوم، الاثنين، 19 أكتوبر 2020، على النحو التالي..
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
موعد مباراة الدوري الايطالي اليوم
هيلاس فيرونا ضد جنوى – التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
موعد مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية
نهضة بركان ضد حسنية أغادير – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7
موعد مباراة الدوري المصري
نادي مصر ضد طلائع الجيش – الثالثة عصرا