AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين 19 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد أهم مباريات اليوم، الاثنين، 19  أكتوبر 2020، على النحو التالي..

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

موعد مباراة الدوري الايطالي اليوم
هيلاس فيرونا ضد جنوى – التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

موعد مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية
نهضة بركان ضد حسنية أغادير – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

موعد مباراة الدوري المصري
نادي مصر ضد طلائع الجيش – الثالثة عصرا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 -9- 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء ويوجه رسالة للجماهير

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشوفتش كده في حياتي.. محافظ الدقهلية عن تعنيفه مديرة مدرسة: حولت فصل "كي جي" إلى مكتب.. فيديو

أبطال أفريقيا.. تعليق مرتضى منصور على فوز الزمالك 1 - 0 على الرجاء المغربي

مدير مدرسة بفيصل: ولي أمر ضربني وكسرلي الترقوة واخواته كسروا المدرسة.. فيديو

AdvertisementS

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نقطة ضعف الرجاء.. تعليق إبراهيم سعيد على أداء بدر بانون أمام الزمالك

عناوين الصحف المغربية بعد فوز الزمالك على الرجاء

بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة.. بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين

ياسر عبد الرؤوف: الرجاء لا يستحق أي ضربة جزاء أمام الزمالك

طارق السيد يعلق على أداء حكم مواجهة الزمالك والرجاء

أحمد حسام ميدو عن إسلام جابر أمام الرجاء: أداءه مفاجأة بالنسبة لي

بدر بانون يتصدر تويتر بعد تألقه أمام الزمالك وخروجه باكيا بسبب خسارة الرجاء

أبطال أفريقيا.. تعليق مرتضى منصور على فوز الزمالك 1 - 0 على الرجاء المغربي

الزمالك: مسحة جديدة تحسم مصير عودة فرجاني ساسي مع البعثة من المغرب

هيشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة ‏سارة لـ لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتلع دبلة الخطوبة في غمضة عين.. كلب يفسد فرحة عروس بخطوبتها.. شاهد

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها