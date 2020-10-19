حالة الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية، اليوم الاثنين على الطريق الدائري والطرق والصحراوية والمحاور الرئيسية.





وأشارت المصادر إلى إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائرى بمناطق الكونيسة بالجيزة في القادم من مناطق محور المريوطية بإتجاه مناطق المنيب وكورنيش النيل.





كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري بمناطق كفر غطاطى بالإتجاهين القادم من مناطق أكتوبر بإتجاه مناطق محور المريوطية والإتجاه المعاكس.





وتظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق الأوتوستراد والبساتين بالإتجاهين القادم من مناطق القطامية بإتجاه كورنيش النيل والمنيب والاتجاه المعاكس.





فيما ظهرت كثافات مرورية على محور 26 يوليو بالتقاطع مع الطريق الدائري في الإتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد بإتجاه مناطق ميدان لبنان والمهندسين.





وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وكذلك طريقى القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي.





كما تستقر الحالة المرورية على الطريق الساحلي الدولي وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطرق البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.