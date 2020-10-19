لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات.





ونظمت المحافظة تاسع جولة ميدانية لعدد من شباب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة المنشأة، يرافقهم ممدوح عباس، رئيس المدينة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب المركز؛ للتعرف على حجم المشروعات المُقامة بها.





وزار الشباب مشروعات تطوير كازينو الدويرات السياحي بمساحة 160مترا، ومدرسة الدويرات الإعدادية المشتركة الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدناقلة، وكوبرى المشاة بالمنشأة، ومحطة الصرف الصحي بأولاد حمزة.





ُُيذكر أن مبادرة "من حقك تعرف" تم إطلاقها برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب.







