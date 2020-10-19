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محافظات

لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ونظمت المحافظة تاسع جولة ميدانية لعدد من شباب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة المنشأة، يرافقهم ممدوح عباس، رئيس المدينة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب المركز؛ للتعرف على حجم المشروعات المُقامة بها.

وزار الشباب مشروعات تطوير كازينو الدويرات السياحي بمساحة 160مترا، ومدرسة الدويرات الإعدادية المشتركة الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدناقلة، وكوبرى المشاة بالمنشأة، ومحطة الصرف الصحي بأولاد حمزة.

ُُيذكر أن مبادرة "من حقك تعرف" تم إطلاقها برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب.


وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن عن إصدار المحافظة نموذج موحد لعقود تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف صور التعاقد، وتوفير نماذج العقد الجديد بمختلف الوحدات المحلية بنطاق الإقليم.


وأوضح محافظ سوهاج أن نموذج العقد الجديد يتميز بالشكل اللائق ويحتوى على العديد من وسائل التأمين حيث يحتوي على علامات مائية تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بالأجهزة المُخصصة لذلك.


وأشار إلى أن العقد الجديد مغلف ومطبوع على ورق مقوى للحفاظ عليه أكبر فترة زمنية ممكنة وجميع البنود به جاءت مرتبه، ولا يحتوي إلا على البيانات الأساسية فقط التي يمكن كتابتها بخط اليد.

لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج
لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج
لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج
لمتابعة أعمال التطوير.. شباب مبادرة من حقك تعرف يتفقدون عددًا من المشروعات التنموية بسوهاج
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