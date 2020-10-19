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أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:47 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام  للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفائتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى التى ستكلف بالعمل فيه ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.     

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.

وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالمرورعلى القوات المنفذة للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها ، وأشاد بما لمسه من الإستعداد القتالى العالى والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميدانى والإحتياطى المستدعى  وإصرارهم علي الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة ، مؤكدًا أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا ، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية.

كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة التى لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه وإستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة وإستعداد عالى لكافة الوحدات والتشكيلات.

وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين ، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية
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