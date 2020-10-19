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رياضة

أحمد شوبير: ابني مصطفى مش رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ..شاهد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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سيد احمد
 نفى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، انضمام نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى الشاب إلى نادى البنك الأهلى، ونشر تغريدة بهذا الشأن من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". 

وكتب شوبير"، في تغريدته: " يعني من الآخر لا أنا وديت محمد يوسف نادي البنك الأهلي، ولا مصطفى شوبير رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين". 

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ونفى أحمد شوبير ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توسطه لمحمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأحمر من أجل توليه تدريب البنك الأهلي.

كان البنك الأهلي أعلن تولي محمد يوسف مسئولية تدريب الفريق الأول، بداية من الموسم القادم خلفًا لعيد مرازيق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أجراه النادي صباح اليوم.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حاجة غريبة جدا كلام كتير منتشر إني اتوسطت للكابتن محمد يوسف عشان يدرب البنك الأهلي الحقيقة كان نفسي أنال الشرف ده لإن كابتن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق".

واختتم: "الحقيقة لم أتدخل مطلقا وكان الأفضل إنكم تسألوا الأفاضل في نادي البنك الأهلي بدل ما تسمعوا كلام شوية سماسرة كدابين".

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