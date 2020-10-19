أحمد شوبير: ابني مصطفى مش رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ..شاهد

وكتب شوبير"، في تغريدته: " يعني من الآخر لا أنا وديت محمد يوسف نادي البنك الأهلي، ولا مصطفى شوبير رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين".

اقرأ أيضا:

ونفى أحمد شوبير ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توسطه لمحمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأحمر من أجل توليه تدريب البنك الأهلي.





كان البنك الأهلي أعلن تولي محمد يوسف مسئولية تدريب الفريق الأول ، بداية من الموسم القادم خلفًا لعيد مرازيق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أجراه النادي صباح اليوم.





وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حاجة غريبة جدا كلام كتير منتشر إني اتوسطت للكابتن محمد يوسف عشان يدرب البنك الأهلي الحقيقة كان نفسي أنال الشرف ده لإن كابتن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق".



