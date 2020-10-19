وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لـ دوري الصم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب للصم، لبحث الاستعدادات للنسخة الرابعة للدوري، وبحث الأنشطة التي يقدمها مكتب ذوي القدرات والهمم لتلك الفئة.





حضر اللقاء الدكتور ممدوح عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومصطفى منصور، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وأعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.







وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي المهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي الهمم، إضافةً إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي الهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.







وقدم "صبحي" التهنئة للجنة المنظمة لدوري الصم لنجاح النسخة الماضية، متمنيا استحداث أنشطة رياضية جديدة لخدمة ذوي القدرات والهمم على غرار دوري الصم، مشيرا الي إقامة النسخة الأولى لدوري مراكز الشباب لكرة السلة للصم بنات هذا العام.







يذكر أن دوري مراكز الشباب للصم يقام من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم).



