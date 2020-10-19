AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لـ دوري الصم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب للصم، لبحث الاستعدادات للنسخة الرابعة للدوري، وبحث الأنشطة التي يقدمها مكتب ذوي القدرات والهمم لتلك الفئة.

حضر اللقاء الدكتور ممدوح عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومصطفى منصور، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وأعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي المهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي الهمم، إضافةً إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي الهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وقدم "صبحي" التهنئة للجنة المنظمة لدوري الصم لنجاح النسخة الماضية، متمنيا استحداث أنشطة رياضية جديدة لخدمة ذوي القدرات والهمم على غرار دوري الصم، مشيرا الي إقامة النسخة الأولى لدوري مراكز الشباب لكرة السلة للصم بنات هذا العام.

يذكر أن دوري مراكز الشباب للصم يقام من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم).

وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لـ دوري الصم
وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لـ دوري الصم
وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لـ دوري الصم
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري مراكز الصم والبكم.. مسحة طبية لمنتخب القاهرة قبل خوض المنافسات بمطروح

اللجنة المنظمة لدوري الصم تراجع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل استكمال المنافسات غدًا

اللجنة المنظمة لدوري الصم تراجع الإجراءات الاحترازية قبل استكمال المنافسات غدا

بعد التعادل مع الغربية.. منتخب البحيرة يصعد لـ نهائيات دوري مراكز الشباب للصم

بعد هزيمة مطروح.. منتخب الإسكندرية يقترب من الصعود لـ نهائيات دوري الصم

مكتبة مصر العامة بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم

ترشيحاتنا

لديها 50 خنفسة في غرفتها .. حكاية طفلة تعيش مع الثعابين و العقارب في المنزل

على الانترنت| فتاة وشقيقتها يمارسان الدعارة في الاسكندرية

الأهلي يكشف موقف كهربا والشناوي من مواجهة الوداد

أحمد شوبير: ابني مصطفى مش رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ..شاهد

أخبار الرياضة.. الزمالك يغادر المغرب.. محمد يوسف مدربا للبنك الأهلي.. موقف الشناوي من نهائي إفريقيا

تأكيدا لصدى البلد.. محمد يوسف مديرا فنيا لـ البنك الأهلي

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

أول رد من اتحاد الكرة بشأن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

بعد تخلي الأهلى عنه.. محمد إبراهيم يفضل بيراميدز عن العروض العربية

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

لا يوجد مكان محجوز.. حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بمصالحة الجماهير بالفوز على المقاولون

أول تعليق من أحمد شوبير على توسطه لتولى محمد يوسف تدريب البنك الأهلي

أخبار الرياضة.. الزمالك يغادر المغرب.. محمد يوسف مدربا للبنك الأهلي.. موقف الشناوي من نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الكلاب.. طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا دون تكلفة |صور

مفاجأة .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن يحمي من سرطان الكبد

لديها 50 خنفسة في غرفتها .. حكاية طفلة تعيش مع الثعابين و العقارب في المنزل