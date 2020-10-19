أمطار غزيرة ورعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة |فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هيئة الأرصاد الجوية تمتلك أحد الأجهزة لرصد حالة الطقس، وتتوقع سقوط أمطار خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء.





وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن هناك احتمالات لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية بداية من الخميس، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس المقبل، ونتوقع انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات الفترة المقبلة





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا بد من متابعة النشرة الجوية يوميا من هيئة الأرصاد فى الوقت الحالي مع بدء الدراسة، ولا بد من ارتداء أطفال المدارس ملابس ثقيلة في الفترة المقبلة بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.



