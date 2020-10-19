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الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأيام القادمة .. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:20 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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محمود محسن
أكد محمود شاهين مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن النصف الثاني من فصل الخريف بدأ المواطنين بالشعور بأنخفاض تدريجي في درجات الحرارة مؤكدة أن الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البحر المتوسط هي التي ستغير في حالة الطقس.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية دي ام سي  إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام القادمة؛ موضحا أن الأمطار مستمرة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد.

وتابع مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل، لافتًا إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عدم استقرار.

أشار شاهين إلى أن إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام القادمة؛ موضحا أن الأمطار مستمرة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد. 

أنه من يوم الخميس إلى الأحد القادم ستكون ذروة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية مؤكدا أن رئيس الووراء قدم تحذيراته للمواطنين للإستعداد لتلك الموجة.

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