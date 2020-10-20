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تكنولوجيا

بسعر خرافي.. فيفو تعتزم إطلاق هاتف vivo iQOO U1x..غدا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
بسعر خرافى .. فيفو
بسعر خرافى .. فيفو تعتزم إطلاق هاتف vivo iQOO U1x غدا
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية، تعتزم إطلاق هاتف vivo iQOO U1x غدا الأربعاء، 21 أكتوبر، حيث تم إدراج الهاتف على موقع البيع الصيني JD.com ، كما ظهر الهاتف على قاعدة بيانات TENAA لاعتماد الهواتف فى شهر سبتمبر الماضى. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo iQOO U1x سيأتى بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع LCD ، ودقة +HD ، مع مستشعر للبصمة مثبت على الجانب الأيمن للهاتف، كما سيحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل. 


وسيعمل هاتف هاتف vivo iQOO U1x بمعالج من نوع Snapdragon 662 ، مع 3 نسخ للذاكرة العشواية وسعة التخزين الداخلية هى : 64/4 ، 64 /6 ، 128/6 جيجا بايت ، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 5000 مللة أمبير. 

وسيبلغ سعر هاتف vivo iQOO U1x حوالى 135 دولار أمريكي اى ما يعادل 2120 جنيه مصرى، كما سيطلق باللونين الأسود والأبيض، كما أنه يشبه تصميم هاتف vivo V20 SE . 

وكان هاتف V20 SE،  قد جاء بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، وجودة عرض FHD +، بالإضافة لمستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل، كما جاء ببطارية بقوة 4100 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، وسعر 4525 جنيه مصرى. 

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