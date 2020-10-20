نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

كشف الفنان نبيل الحلفاوي ، رفضه دعوة قناة النادي الأهلي باستضافته في أحد برامج التوك شو بالقناة؛ للتحدث عن الرياضة.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ردا على احد المتابعين "‏الدعوة وصلت منذ مدة طويلة وتكررت واعتذرت شاكرا لقناتنا العزيزة لا أظهر في برامج عموما وليست الرياضية بالذات".





وكان أحد المتابعين سأل نبيل الحلفاوي " لو تم إرسال دعوة من ستوديو قناة الأهلي لحضرتك هل تقبل؟ .. ولا حضرتك لا تقبل الظهور في البرامج الرياضية ؟ وشكرا لشخصكم الكريم".





وفاز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء.







