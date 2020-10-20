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أخبار العالم

إصابات كورونا في الأرجنتين تتخطى حاجز المليون

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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شريف سيد
رصدت السلطات الصحية في الأرجنيتن، تخطي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد حاجز المليون شخص حتى الان. 

ومن ناحية أخرى، قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يتم تحديثها بشأن توقف تجربة شركة الأدوية الأمريكية عن علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرض فيروس كورونا.

وقالت سواميناثان "ما زلنا ننتظر تفاصيل ذلك، ولكن من الواضح أن لجنة مجلس مراقبة سلامة البيانات هي لجنة تبحث في البيانات المعماة، لذلك لا يعرف المحققون ما هي المشكلات".


وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "أعتقد أننا سنسمع شيئًا أكثر في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حول تلك الدراسة بالذات".

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم اللجنة مولي ماكولي، إن تجربة العلاج تم تعليقها من قبل المنظمين الصحيين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتعد التجربة واحدة من عدة تجارب تعد جزءًا من برنامج "Activ" التابع للمعهد الوطني الأمريكي للصحة، والذي يهدف إلى تطوير لقاحات وعلاجات كوفيد 19 التجربة مدعومة بعملية وارب سبيد​​، مبادرة إدارة ترامب لتصنيع وتوزيع اللقاحات.

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