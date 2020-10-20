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أخبار العالم

ترامب يهاجم مراسل رويترز: أنت وبايدن والصحافة مجرمون.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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شريف سيد
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل رويترز، جيف ماسون، بأنه مجرم؛ وذلك ردا على سؤال وجهه له "لماذا تتهم جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية بأنه شخص مجرم؟". 

وقال ترامب للصحفي- قبل أن يصعد الطائرة الرئاسية-: "نعم بايدن مجرم، وأنت مجرم، وكذلك الصحافة مجرمة". 

وأضاف ترامب": "وسأل مراسل رويترز، ترامب: لماذا تتهم حملتك بايدن أنه مجرم؟؛ فرد ترامب، نعم بايدن مجرم وانت مجرم وكذلك الصحافة مجرمة لانها لم تكتب وتنشر عن قضية فساد بايدن، وابنه هانتر، بعد العثور علي لاب توب خاص به، وفيه رسائل بريد تكشف تورط بايدن وابنه في قضايا فساد بأوكرانيا". 

ومن ناحية أخرى، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، معتبرًا أنه أحد خصومه ولا يعمل لصالحه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
 
واعتبر ترامب علانية وأمام الجميع أن الخبير الأمريكي، كارثة عليه، ذاكرًا  أنه لولا الدعاية السلبية التي قد تثار ضده لكان قام بطرده من منصبه منذ فترة.

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