تعرف على الشرط الوحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الرجاء المغربي، في بيان رسمي، مساء اليوم، إصابة 6 لاعبين جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي المصابين لديه 8 لاعبين.





ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك المصري، السبت المقبل في القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعدما خسر ذهابا على ملعبه بهدف دون رد.





وأكدت تقارير صحفية، أن هناك توقعا بأن يطلب الرجاء تأجيل مباراته أمام الزمالك، لكن ستكون هناك صعوبة شديدة في تلبية طلبه، و أنه تم وضع شرط وحيد لتنفيذه.





وشددت التقارير على أن موقفا مشابها حدث مع نادي حسنية أكادير المغربي، بعدما اكتشف إصابة 7 لاعبين بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وطلب تأجيل مباراة اليوم أمام مواطنه نهضة بركان، في نصف نهائي الكونفيدرالية.





ورفض الكاف تلبية طلب الحسنية، وأجبره على خوض اللقاء، الذي انتهى بفوز بركان بهدفين مقابل هدف واحد، وتأهله للنهائي للعام الثاني تواليًا.





وأشارت التقارير إلى أن ما حدث مع بركان سيطبق على الرجاء، فالكاف وضع مبدأ، ينص على أن، "أي فريق يمتلك 11 لاعبا داخل الملعب و3 على الأقل على دكة البدلاء؛ سيجبر على خوض مباراته".





واختتمت التقارير بالتأكيد على أن هناك مباحثات ستتم مع الرجاء، خاصة أن هناك أنباء تأتي من داخل النادي المغربي بأن هناك إصابات بخلاف كورونا وصلت إلى 6 لاعبين، وهو ما يجعل الأمور معلقة، لكن إذا امتلك الرجاء 14 لاعبا سيتم رفض أي طلب منه لتأجيل المباراة.