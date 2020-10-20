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رياضة

هل تم تشميع خزينة نادي الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الحقيقة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لحرب شائعات قوية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ما تردد حول "تشميع خزينته؛ بداعي اختلاس مالي قدره 30 مليون جنيه".

وأضاف مرتضى، عبر قناة الزمالك: "تبرعت للزمالك بمبالغ طائلة، فكيف يجرؤ البعض على اتهامي بإهدار أمواله؟".

وأردف: "تشميع خزينة النادي أكذوبة، ولجنة التفتيش الخاصة بوزارة الرياضة، لم تسجل ضدنا حتى الآن أي ملاحظات".

وأشار إلى أن حرب الشائعات امتدت إلى تسريب أنباء حول أزمات بين التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك وإدارة النادي.

وأكد: "هتاف لاعبي الزمالك لساسي خلال وجوده في الحجر الصحي عقب الفوز على الرجاء المغربي يؤكد تكاتف كل عناصر الفريق".

وقال رئيس الزمالك إنه يشكر مسؤولي الكرة المغربية على استقبالهم الحافل للزمالك، موضحا أن الفريق الأبيض حقق انتصارات مهمة في توقيت صعب وسط حرب شرسة ضد النادي ورئيسه.

وأوضح أنه مندهش من صمت اللجنة الأولمبية أمام المكالمة المسربة لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرةـ ضدهـ والشتائم التي وجهها له بشكل واضح.

وشدد على أنه طالب لاعبيه بالفوز على الرجاء بطل الدوري المغربي مثلما فاز على الأهلي بطل الدوري المصري والترجي بطل الدوري التونسي ليكون الفريق الأبيض "سوبر السوبر" حسب تعبيره.

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