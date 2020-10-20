طابور أم تابور؟.. تعليم القاهرة ترد على منتقدي مديرة مدرسة

ردت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ما تم تداوله في بعض المواقع من نقد وسخرية، لكتابة مديرة مدرسة، كلمة "تابور الصباح" بالتاء وليست بالطاء.





وأكدت المديرية، أ ن كلاهما صحيح، حيث أنها يمكن أن تقال (طابور، ويجوز تابور) ولا حرج في استعمال كل منهما.





وناشدت المديرية، من قام بالنقد والتشهير أن يتمهل ويتحري الدقة والتصويب فيما يتم نشره ، مناشدة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.





وكان محمد عطية مدير تعليم القاهرة، قد تفقد أمس، مدرسة فاطمة الزهراء ، بإدارة عابدين التعليمية، وشدد على التباعد والإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الطلبة.

وأثنى على أداء جميع العاملين ، وحسن تعاونهم وتطبيقهم الإجراءات الوقائية؛ حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب ، مشددا على التباعد الاجتماعى.



