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تعليم

طابور أم تابور؟.. تعليم القاهرة ترد على منتقدي مديرة مدرسة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
محمد عطية مدير تعليم
محمد عطية مدير تعليم القاهرة
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عبد العزيز جمال
ردت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ما تم تداوله في بعض المواقع من نقد وسخرية، لكتابة مديرة مدرسة، كلمة "تابور الصباح" بالتاء وليست بالطاء.

وأكدت المديرية، أن كلاهما صحيح، حيث أنها يمكن أن تقال (طابور، ويجوز تابور) ولا حرج في استعمال كل منهما.

وناشدت المديرية، من قام بالنقد والتشهير أن يتمهل ويتحري الدقة والتصويب فيما يتم نشره ، مناشدة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

وكان محمد عطية مدير تعليم القاهرة،  قد تفقد أمس، مدرسة فاطمة الزهراء، بإدارة عابدين التعليمية، وشدد على التباعد والإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الطلبة.

وأثنى على أداء جميع العاملين، وحسن تعاونهم وتطبيقهم الإجراءات الوقائية؛ حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، مشددا على التباعد الاجتماعى.

كما تفقد قاعات رياض الاطفال وهنأ الأطفال بالعام الدراسي الجديد، وحضر حصة تربيه رياضية في فناء المدرسة، وتفقد مسجدها والذي أقيمت فيه حصة للتربية الإسلامية.

ثم توجه إلى مدرسة الشهيد عماد على كامل التابعة لإدارة الوايلى التعليمية حيث كان فى استقباله مجدى الجيار مدير عام الإدارة بحضور اللواء هانى رضا رئيس الحى والمهندس أحمد صبرى مدير فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة .

وتم رفع جميع الاشغالات حول اسوار مدارس الوايلى والتأكد من نظافتها  وتفقد انتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كما تابع جدول المدرسة ووجه إلى بعض التعديلات بالجدول المدرسى لصالح العملية التعليمية بالمدرسة.

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