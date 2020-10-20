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تعليم

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة .. وتدريب للطلاب على استخدام المنصات الإلكترونية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
العملية الدراسية
العملية الدراسية
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مريم عزت
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،على انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2020 / 2021 وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كليات الجامعة تقوم بتدريب الطلاب القدامى والجدد، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU باستخدام الشاشات الذكية بالكليات والتي تتيح عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف هو التطوير الفعلي للعملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية الحديثة ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، مؤكدًا أن الجامعة لن تتوقف عن تطوير خبراتها في العملية التعليمية على كل الجبهات. 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تسخير امكاناتها لخدمة الطلاب، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية التي تقدمها الجامعة لما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وكان مجلس جامعة القاهرة، اعتمد استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة في تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.

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