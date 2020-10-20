حسب اتفاق روسي تركي| خروج عشرات الآليات والشاحنات من نقطة مورك العسكرية بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواصل انسحابها من نقطة مورك العسكرية بريف حماة، مشيرا إلى سحب عشرات الآليات العسكرية من نقطة عسكرية بريف حماة.





وقال المرصد السوري ، إنه رصد منذ ما بعد منتصف ليل أمس الاثنين وحتى اللحظة، خروج عشرات الآليات العسكرية والشاحنات المحملة بكتل اسمنتية ومواد عسكرية ولوجستية من مورك واتجهت باتجاه معرحطاط بريف إدلب.





وبالأمس، أوضح المرصد السوري، أن شاحنات مدنية وصلت إلى النقطة التركية في منطقة مورك ضمن مناطق الجيش السوري بريف حماة الشمالي، حيث بدأت القوات التركية بإفراغ النقطة العسكرية إلى الشاحنات تمهيدًا للخروج منها وفقًا للاتفاق الروسي – التركي.





كما أشار المرصد السوري أمس الاثنين، أن القوات التركية تواصل تحضيراتها للانسحاب من نقاطها العسكرية المتواجدة ضمن مناطق النظام السوري في ريفي حماة وإدلب، وذلك وفقًا للاتفاق الروسي – التركي.



