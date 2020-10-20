جويل ماردينيان تصطاد أكثر من 30 سمكة بالمالديف ..شاهد

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت جويل مادرينيان فى الصورة بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة هاف ستوماك وشورت قصير وهى تصطاد الأسماك .





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وعلقت جويل ماردينيان:" أفضل صيد سمك رحلة من أي وقت مضى لقد اصطادنا أكثر من 30 سمكة وشيعة لسعة وسمكة القرش لقد كان أمرًا لا يصدق بجزر المالديف".





جويل ماردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي



