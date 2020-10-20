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شاهد.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة التخرج للكليات العسكرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
رئيس هيئة تدريب القوات
رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة
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هاجر إبراهيم
أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة التخرج للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، بنسبة نجاح 100%.

وكانت النتيجة كالأتى: 
أولا: منح طلبة الدفعة 114 حربية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.
ثانيا: منح طلبة الدفعة 71 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.
ثالثا: منح طلبة الدفعة 87 طيران درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.
رابعا: منح طلبة الدفعة 87 علوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية.
خامسا: منح طلبة الدفعة 57 فنية عسكرية طلبة بكالوريوس هندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.
سادسا: منح طلبة الدفعة 48 دفاع جوى درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.
سابعا: منح طلبة الدفعة الثانية من الطب بالقوات المسلحة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

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