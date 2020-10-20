تخليدا لذكرى الشهداء.. فيلم تسجيلي بعنوان قادة في وجدان الأمة خلال حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستعراض العسكرى لطلاب الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة كليات الحربية والبحرية والجوية والمعهد الفني للقوات المسلحة.





ويتضمن الحفل تخريج الدفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.









يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.