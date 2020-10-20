برعاية الدكتور ماجد نجم.. تربية حلوان تنظم ندوة عن يوم الطفلة

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان ندوة أون لاين افتتحها الأستاذ الدكتور ايهاب حمزة عميد كلية التربية قدم فيها الشكر للأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لرعايته الندوة وللاستاذة الدكتورة مني فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لريادتها الندوة، مؤكدًا على أهمية الطفلة المصرية وتنشئتها ودور الدولة في إصدار وثيقة حماية الطفل المصرى وأهمية الدور الفعال الذى يقوم به المجلس القومى للأمومة والطفولة، وكذا الدور الرائع الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة ، وأشاد سيادته بأهمية الموضوعات التى تطرحها الندوة، كما قدم الشكر للقائمين على تنظيم هذه الندوة.





تضمنت الندوة محاضرة عن دور الدولة في حماية الفتيات من كافة أشكال العنف ألقتها الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.





اشتملت الجلسة الأولى على عدد من المحاضرات في مجالات التغذية وصحة الطفلة المصرية و تحديات وممارسات عملية ألقتها الدكتورة إيمان كامل رئيس مجلس قسم صحة الطفل واستشاري التغذية العلاجية بالمجلس القومي للبحوث ، ممارسات رعاية الطفل حول العالم القتها الدكتورة رشا شرف استاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بالجامعة ، تأثير المعلم و المعلمة في رسم الصورة الذاتية للطفلة تجربة من المدارس بألمانيا القتها الدكتورة دعاء عبد الكريم استاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الألمانية بالجامعة ، التربية الحركية وأطفال ماقبل الدراسة (دراسة تحليلية) القتها الدكتورة منى ابو هشيمة استاذ برامج ومناهج التربية للطفولة المبكرة المساعد بالجامعة ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





كما تم إلقاء محاضرة عن العودة إلى المدراس كما لم نعهدها من قبل تهيئة النشأ ونشأ التهيئة القتها الدكتورة منى كمال نائب عميد كلية التربية والعلوم الإنسانية والإجتماعية للاعتماد الدولي جامعة العين الامارات ومدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بالجامعة.









وقد تضمنت الجلسة الثانية محاضرات في مجالات الطفلة المصرية بين النشئة الإجتماعية والتحديات المجتمعية القتها الدكتورة مها ابو حطب استاذ صحة الطفل طب نفس الاطفال ورئيس مجلس قسم رياض الأطفال بالجامعة ، الممارسات التربوية لمعلمة الروضة تجاه الاطفال في ضوء حقوقهم القتها الدكتورة ايناس احمد عبد العزيز استاذ اصول تربية الطفل المساعد بالجامعة ، تعزيز الصمود النفسي لدى الطفلة المصرية في مواجهة التحديات القتها الدكتورة سوزان عرفة المدرس بقسم علم النفس التربوي بالجامعة ، احياء الهمه للطفلة المصرية بكلمة نماذج واقعية القتها الدكتورة الدكتورة رشا عبد الدايم المدرس بقسم رياض الاطفال بالجامعة ، رؤية مستقبلية للروضة صديقة الطفل في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة القتها الدكتورة هالة حسن بن سعد الجزار استاذ اصول التربية المساعد بالجامعة ، الاستجابة للتدخل والصعوبات النمائية لأطفال الروضة القتها الدكتورة دينا سمير مكي المدرس بقسم علم النفس التربوي بالجامعة ، مستقبل أدب الطفل في ضوء التقنية الرقمية القتها الدكتورة سمر سامح مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بالجامعة ، كما تم تكريم أوائل الطلاب بقسم رياض الأطفال بالكلية.





وفي السياق ذاته قامت كلية التربية بتكريم الطالبة : سلمى أحمد عبد الكريم الطالبة بمدرسة الإيمان الخاصة بالصف السادس الإبتدائى لمشاركتها فى الإحتقالية بعرض رسوماتها الفنية وتفوقها فى هواية الرسم.



