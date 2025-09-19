الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد.. شاهد

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية لمتابعة لعدد من المدارس داخل إدارتى شرق وغرب المحلة التعليمية .

توجيهات وكيل التعليم

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والذي من المقرر أن يبدأ غدا العشرين من سبتمبر.

استعدادات العام الدراسي

كما شارك في الجولة كل من محمد الفيومى، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، و محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية، و منى عطا مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، و ممدوح عباس وكيل إدارة غرب المحلة، وعطا مجاهد مدير إدارة الخدمات بإدارة غرب المحلة.



متابعة المدارس



كما تابع مجموعة من المدارس منها مدارس (الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، عبد الحى خليل الإعدادية بنين، عقبه بن نافع الإعدادية بنين)بإدارة غرب المحلة التعليمية، ومدارس(السيدة زينب الثانوية بنات، السادات الثانوية بنين، الشهيد خالد دبور الثانوية الزخرفية ) بإدارة شرق المحلة التعليمية، وذلك لبيان استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وذلك من خلال التأكد من نظافة الفصول، ونظافة الطرقات والممرات، وتوفير سلة مهملات بكل فصل، والاطمئنان إلى توافر الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة داخل الفصول، والتأكد من سلامة الكهرباء، وتغطية كافة مخارج الكهرباء، والأسلاك والبواطات، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما تأكد وكيل التعليم من سلامة النوافذ بجميع الفصول، ونظافة دورات المياه، وسلامة صنابير المياه، والتأكد من سلامة الصرف بالمدارس، وعدم وجود أي عوائق بأسطح المدارس، وتجهيز قاعات الأنشطة، والمعامل، والمكتبات، واستغلال جميع الفراغات لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافات داخل الفصول، وتنظيم وتنظيف الملاعب، والتأكد من سلامة الأجهزة الرياضية، والتأكد من سلامة الألعاب وصيانتها بمدارس رياض الأطفال، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، وصيانتها الصيانة اللازمة، والتأكد من عملها بكفاءة، كذلك التأكد من الانتهاء من إعداد قوائم الفصول والجداول، والتأكد من استلام المخصصات اللازمة لكل مدرسة من الكتب من مخازن الإدارة، وتسليمها للطلاب، والتأكد من علم الجمهورية المتواجد بالفناء، لتحية العلم والتأكيد على ترديد النشيد الوطنى والتأكد من سلامة أجهزة الإذاعة المدرسية،متمنياً للجميع التوفيق والسداد، واستقبال عام دراسي جديد بكل جد ونشاط.