صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
محافظات

الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد.. شاهد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  جولة ميدانية لمتابعة لعدد من المدارس داخل إدارتى شرق وغرب المحلة التعليمية .

توجيهات وكيل التعليم 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والذي من المقرر أن يبدأ غدا العشرين من سبتمبر.

استعدادات العام الدراسي 

كما شارك في الجولة كل من  محمد الفيومى، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، و محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية، و منى عطا  مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، و ممدوح عباس وكيل إدارة غرب المحلة،  وعطا مجاهد مدير إدارة الخدمات بإدارة غرب المحلة.


متابعة المدارس 


كما تابع مجموعة من المدارس منها مدارس (الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات،  عبد الحى خليل الإعدادية بنين، عقبه بن نافع الإعدادية بنين)بإدارة غرب المحلة التعليمية،  ومدارس(السيدة زينب الثانوية بنات، السادات الثانوية بنين، الشهيد خالد دبور الثانوية الزخرفية ) بإدارة شرق المحلة التعليمية، وذلك لبيان استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وذلك من خلال التأكد من نظافة الفصول، ونظافة الطرقات والممرات، وتوفير سلة مهملات بكل فصل، والاطمئنان إلى توافر الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة داخل الفصول، والتأكد من سلامة الكهرباء، وتغطية كافة مخارج الكهرباء، والأسلاك والبواطات، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما تأكد وكيل التعليم  من سلامة النوافذ بجميع الفصول، ونظافة دورات المياه، وسلامة صنابير المياه، والتأكد من سلامة الصرف بالمدارس، وعدم وجود أي عوائق بأسطح المدارس، وتجهيز قاعات الأنشطة، والمعامل، والمكتبات، واستغلال جميع الفراغات لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافات داخل الفصول، وتنظيم وتنظيف الملاعب، والتأكد من سلامة الأجهزة الرياضية، والتأكد من سلامة الألعاب وصيانتها بمدارس رياض الأطفال، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، وصيانتها الصيانة اللازمة، والتأكد من عملها بكفاءة، كذلك التأكد من الانتهاء من إعداد قوائم الفصول والجداول، والتأكد من استلام المخصصات اللازمة لكل مدرسة من الكتب من مخازن الإدارة، وتسليمها للطلاب،  والتأكد من علم الجمهورية المتواجد بالفناء، لتحية العلم والتأكيد على ترديد النشيد الوطنى والتأكد من سلامة أجهزة الإذاعة المدرسية،متمنياً للجميع التوفيق والسداد، واستقبال عام دراسي جديد بكل جد ونشاط.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

