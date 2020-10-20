طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء العسكري بحضور الرئيس السيسي.. شاهد

ردد طلاب القوات المسلحة يمين الولاء العسكري للقوات المسلحة ، عقب مراسم تسليم الرئيس السيسي الأنواط العسكرية ، وذلك بحضور رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة ، والوزراء والقيادات العسكرية.





كما أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة التخرج للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، بنسبة نجاح 100%.





وكانت النتيجة كالأتى:

أولا: منح طلبة الدفعة 114 حربية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

ثانيا: منح طلبة الدفعة 71 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

ثالثا: منح طلبة الدفعة 87 طيران درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

رابعا: منح طلبة الدفعة 87 علوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية.

خامسا: منح طلبة الدفعة 57 فنية عسكرية طلبة بكالوريوس هندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سادسا: منح طلبة الدفعة 48 دفاع جوى درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

سابعا: منح طلبة الدفعة الثانية من الطب بالقوات المسلحة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.



