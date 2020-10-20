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أخبار العالم

صفعة قوية لـ أردوغان.. اليونان تبعث رسائل تحريضية لـ ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:44 م
اليونان تبعث رسائل
اليونان تبعث رسائل تحريضية لـ ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا
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دعاء أبوهشيمة
طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا بسبب انتهاكاتها للاتفاق.

ووفقا لصحيفة "إكاثيميريني" اليونانية، دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، الثلاثاء، إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في رسائل بعث بها إلى نظرائه. 

في رسائله إلى نظيره الألماني هيكو ماس، وأرانشا جونزاليس لايا الإسباني، والإيطالي لويجي دي مايو، أشار ديندياس إلى "الأعمال الاستفزازية الأخيرة" التي قامت بها تركيا ، والتي يقول إنها تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الوسائل العسكرية. 

واستشهد ديندياس بقرار المجلس الأوروبي الأخير الذي تضمن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى دول ثالثة تستخدم المعدات لأعمال عدوانية أو لإحداث زعزعة إقليمية، كما هو الحال مع تركيا.

ودعا الوزير اليوناني في رسالته إلى ماس على وجه الخصوص، إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات أو العربات المدرعة إلى تركيا.

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