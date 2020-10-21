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اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
يقدم بنك بلوم أفضل سعر لتبيع له الريال السعودى مسجلا 4.17 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودى بالبنوك المصرية .

فيما يقدم اتش اس بى سى HSBC افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه .

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  وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.17جنيه للشراء، و 4.19 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


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