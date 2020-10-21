تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى بمستهل تعاملات الأربعاء

يقدم بنك بلوم أفضل سعر لتبيع له الريال السعودى مسجلا 4.17 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودى بالبنوك المصرية .
فيما يقدم اتش اس بى سى HSBC افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه .
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وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.17جنيه للشراء، و 4.19 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
فيما يقدم اتش اس بى سى HSBC افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه .
اقرا ايضا..الجهاز المركزي: الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي نهاية 2020
وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.17جنيه للشراء، و 4.19 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ...غدًا.. طرح كراسات شروط حجز 1657 وحدة جديدة بالمجمعات الصناعية بـ 7 محافظات
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.