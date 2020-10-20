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برلمان

صناعة السيارات.. برلماني يوضح أوجه التعاون بين مصر وكوريا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:56 م
صناعة السيارات
صناعة السيارات
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القسم السياسي
قال النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة صناعيًا والمنتجات الكورية تجوب كل دول العالم ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات . 


وأضاف البلتاجي أن دولة مثل كوريا لها نجاحات عظيمة في مجالات عديدة كالصحة والتعليم والصناعات الصغيرة وخاصة الثقيلة إضافة إلي التكنولوجيا الدقيقة ، وهذه خطوة جميلة لدعم و مد الاستثمار المصري شرقًا وغربًا وجنوبًا .


وأشار البلتاجي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " الي أن هناك العديد من الصناعات التي بإمكان البلدين تعزيز العلاقات بشأنها ، بداية من الصناعات الدقيقة المتقدمة كصناعة السيارات والسيارة الكهربائية تحديدًا وانتهاءً بالصناعات العسكرية الثقيلة .


وأكد عضو لجنة الصناعة أن الرئيس السيسي بهذه الخطوة الفعالة قد وضعنا علي الطريق الصحيح ومصر دائمًا في تقدم .


جاء ذلك بعد أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكدًا التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة ارجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 


من جانبه، أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين. 


وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلًا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين من البلدين وترفيع مستوي آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.

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