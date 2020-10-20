AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل.

يأتي ذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدني لهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .

كما قاموا بعمل فقرة خفيفة للترفيه بالكرة من خلال التمرير، أعقبها سباق جري خفيف.

واكتفت بهذه الفقرات بناء علي تعليمات الجهاز الفني، ولم يشاركوا في الفقرات الفنية التي يقوم بها مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المغرب.

كما خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق ، فقرة تأهيلية قوية علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب ، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب ، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

جلسة بين باتشيكو و مصطفى محمد

أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية فى الزمالك

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بالزمالك

أخبار الزمالك | جلسة خاصة بين باتشيكو وطارق حامد .. فرجاني ساسي يقترب من التعاون السعودي

ترشيحاتنا

غلطة الشاطر بـ 1000 .. خطأ كلوب يهدد ليفربول بموسم كارثي

هاجر سعد الدين لـ صدى البلد: الشاب الساخر من إذاعة القرآن ومني اعتذر لي

بعد ما قلبت السوشيال ميديا.. شاهد أحدث ظهور للراقصة البرازيلية

فتاة تنتحر حرقا بعد انتشار فيديو اباحي لها مع عامل بالعياط.. تفاصيل

هاشتاج العودة أهم يا أهلي يتصدر تويتر.. والجماهير: سنقاتل حتى إذا لزم الأمر أن نموت

نجم الزمالك السابق ينضم لصفوف المقاولون العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر ينصح بممارسة عادة يومية تحمي من معظم الأمراض الجلدية

تصميم مبهر للسيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 .. فيديو وصور

هتكون زي النجوم.. اكتشف طريقة ميزوجوتشي لإصلاح عيوب الجسم