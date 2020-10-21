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هاني محمود: 80 % من الفساد ينتهي حال الفصل بين مقدم وطالب الخدمة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الدكتور هانى محمود
الدكتور هانى محمود
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البهي عمرو
قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء لـ الإصلاح الإداري، إن  انتقال دواوين الوزارات إلى العاصمة الإدارية بالكامل ولن يكون ضمنها تلال الأوراق بالمؤسسات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية نحو 60 ألفًا من العاملين فقط بالدواوين الرئيسية.

ولفت إلى أن الأرشيف سيكون الكترونياً، وكل شيء سيكون مميكنًا، وستنتهى الأوراق إلا فى الحالات الضرورية.

وأشار هانى محمود إلى أن المواطن سيحصل على الإجازة من خلال الكمبيوتر، وفى حالة الرفض تعود له بالرفض أو القبول.

وأوضح أن السيستم الموجود فى العاصمة الإدارية هو أحدث الأنظمة الموجودة، وأن وزارة الاتصالات وضعت نظامًا رائعًا للتعامل مع كافة الأشياء.

وأكد أن هذا النظام سيقضى على الفساد، وأن 80 % من الفساد ينتهى عندما يتم الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.

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