أمريكا تعلن عن تحريك قواتها من ألمانيا إلى قرب الحدود الروسية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة تعتزم تعزيز حضورها العسكري بشرق أوروبا بسبب ما وصفه بـ "التهديدات" من جانب روسيا ونقل قوات من ألمانيا إلى دولة أقرب من الحدود الروسية.





وقال إسبر أمام المجلس الأطلسي في واشنطن إن الولايات المتحدة تريد تقليص حضورها العسكري في ألمانيا فقط، وليس أوروبا بشكل عام.





وأكد إسبر إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة نشر القوات، لأنها تعلم بالتهديدات المرتبطة بروسيا، التي يواجهها حلفاؤها.





وأضاف: "نحن بحاجة إلى نقل القوات باتجاه الشرق"، موضحا أن الحديث يدور عن تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في دول البلطيق وبولندا وبلغاريا ورومانيا.





وأضح أن الإدارة الأمريكية تدرس نقل فوج المدرعات الثاني، الذي يضم 4.5 ألف عسكري، من ألمانيا إلى دولة أقرب من روسيا، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات لنشره بشكل دائم في رومانيا أو بلغاريا أو دول البلطيق.





وأشار إسبر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب نجحت في جهودها للدفع بالحلفاء في الناتو نحو زيادة النفقات الدفاعية لتصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.



