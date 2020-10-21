آخر تطورات الحالة الصحية لصائب عريقات

كشفت عائلة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن التطورات الصحية لحالته، إثر نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي.





وقالت الدكتورة سلام عريقات، ابنة صائل، إن وضع والدها الصحي مستقر، لكنه لا يزال يرقد في العناية المركزة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضافت عريقات ، في تصريحات لتلفزيون فلسطين ، أن والدها موصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، مشيرة إلى أنه تم وضعه أمس ووصله على جهاز الايكمو- جهاز رئة خارجي-؛ للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا.





ونوهت أنه تم التشاور مع الأطباء الأمريكيين الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، موضحة أنه متجاوب حتى الآن مع جهز الإيكمو.





وكانت عائلة صائب عريقات ، أعلنت في وقت سابق ، أنه لا يزال في حالة حرجة، لكن وضعه مستقر، حيث يخضع للعلاج في مستشفى إسرائيلي نقل إليه يوم الأحد.





وطلبت مستشفى هداسا الإسرائيلي من عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحضور لرؤيته، بعد تدهور حالته الصحية.



