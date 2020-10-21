AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آخر تطورات الحالة الصحية لصائب عريقات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
عائلة صائب عريقات
عائلة صائب عريقات تكشف تطورات وضعه الصحي
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت عائلة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن التطورات الصحية لحالته، إثر نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي.

وقالت الدكتورة سلام عريقات، ابنة صائل، إن وضع والدها الصحي مستقر، لكنه لا يزال يرقد في العناية المركزة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت عريقات، في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن والدها موصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، مشيرة إلى أنه تم وضعه أمس ووصله على جهاز الايكمو- جهاز رئة خارجي-؛ للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا.

ونوهت أنه تم التشاور مع الأطباء الأمريكيين الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، موضحة أنه متجاوب حتى الآن مع جهز الإيكمو.

وكانت عائلة صائب عريقات، أعلنت في وقت سابق، أنه لا يزال في حالة حرجة، لكن وضعه مستقر، حيث يخضع للعلاج في مستشفى إسرائيلي نقل إليه يوم الأحد.

وطلبت مستشفى هداسا الإسرائيلي من عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحضور لرؤيته، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان عريقات 65 عاما، مستشارا  للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس، وعمل كبير المفاوضين خلال المحادثات مع إسرائيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. تدهور صحة صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

عائلة صائب عريقات تكشف آخر تطورات حالته الصحية

ترشيحاتنا

السودان يكشف لأول مرة عن مصدر الأموال المدفوعة لأمريكا لرفع اسمه من لائحة الإرهاب

الاعتداء جنسيا على طفلة مصرية بألمانيا.. والقنصلية تتابع الواقعة

محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ أشرف زكي بعد الاستقالة.. أنت ضهر لينا كلنا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

بعد إعلانه الموافقة على تأجيل لقاء الرجاء.. ميدو: "المغاربة مبسوطين من مرتضى منصور"

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد هدفه العالمي فى شباك حوريا بالكونفيدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة تؤكد صعوبة الشفاء نهائيًا من كورونا.. وفاة مصاب بعد 60 يومًا على جهاز التنفس| صور

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي