صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة





المرأة- التي لم يذكر اسمها- في الثلاثينيات من عمرها، تلقت الأكسجين على متن الطائرة وتوفيت بينما كانت لا تزال على مدرج المطار في أريزونا.





وكان من المقرر أن تقلع الرحلة إلى تكساس، حيث يقول «كلاي جينكينز» قاضي مقاطعة دالاس إنه تأكد من إصابة المرأة بفيروس كورونا.





ومن غير المعروف ما إذا كانت على علم بإصابتها بالفيروس في ذلك الوقت، ويضيف القاضي أن المرأة كانت تعاني أيضًا من ظروف صحية مزمنة، ووصف وفاتها بأنها "تذكير بعدم اقتصار فيروس كورونا على مراحل عمرية معينة".





وتابع: "أود أن أشجع الناس بشدة على عدم الاعتقاد بأن فيروس كورونا بعيد عنهم ولن يقهرهم أو أنهم محصنون ضده لاعتقادهم بأنهم شباب أو في فئة عمرية لا خطورة عليها''.





وذكرت صحيفة Buzzfeed أن المرأة المتوفاة تعيش في جارلاند بتكساس، التي شهدت ما يقرب من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وآلاف الوفيات.





وسجلت ولاية تكساس أكثر من 869 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، مع ما يقرب من 18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.





وهي واحدة من الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بالجائحة، بعد ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا.

في واقعة أليمة، فارقت امرأة الحياة بعد شكواها من صعوبة في التنفس داخل الطائرة، وقد تبين بعد وفاتها أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد.